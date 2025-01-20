Kayıp Genç Dere İçinde Bulundu

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Kayıp ihbarı bulunan genç, dere içerisinde ağır yaralı olarak bulundu

ORDU - Ordu'da hakkında kayıp ihbarı bulunan genç, dere içerisinde ağır yaralı olarak bulundu.

Olay, Altınordu ilçesi Nizamettin Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, dere içerisinde hareketsiz yatan bir şahsın olduğunu fark eden vatandaşlar 112'ye ihbarda bulundu. İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri, bölgede dron ile havadan arama çalışması yaptı. Şahsın yerinin dron ile tespit edilmesinin ardından itfaiye ekipleri arama ve kurtarma çalışmalarına başladı. Yaklaşık 50 metrelik uçurumdan dereye düşen şahıs, yapılan çalışmaların ardından itfaiye ekiplerince kurtarılarak, sedye ile ambulansa taşındı. Ağır yaralı olan şahıs, sağlık ekiplerince özel bir hastaneye kaldırıldı.

3 gündür aranıyordu

Dere içerisinde bulunan şahsın 24 yaşındaki Furkan Gündoğdu olduğu tespit edildi. Zihinsel engelli olduğu öğrenilen gençten 17 Ocak'tan bu yana haber alınamadığı, hakkında kayıp ihbarı bulunduğu ve polis ekiplerinin o günden bu yana arama çalışması yürüttüğü öğrenildi.

"Köpek kovalaması sonucu dereye düşmüş"

Olayın görgü tanığı Ertan Kuru, "3 gün önce kayıp olan arkadaşımız, karşı taraftan köpek kovalaması sonucu aşağıya düşmüş. Kendisinden 3 günden bu yana haber alınamıyormuş. Polis ekipleri dron kaldırdı, o şekilde anlaşıldı. Sağlık ekipleri ve itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile kurtarıldı. Vücudunun çeşitli yerlerinden kırıklar vardı" dedi.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.