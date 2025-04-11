Kayıp Hayvanlar Ormanda Bulundu

Kilis'in Musabeyli ilçesinde kaybolan 26 küçükbaş hayvan, yaklaşık 4 kilometre uzaklıkta ormanlık alanda bulundu
Musabeyli ilçesi Balıklı köyünde yaşayan Ş.Ö., 26 küçükbaş hayvanının ahırda olmadığını fark edip durumu jandarmaya bildirdi. Hayvanlarının çalınmış olabileceğini düşünen Ş.Ö., ahır kapısının açık olduğunu da belirtti. İhbar üzerine jandarma ekiplerince yapılan incelemelerde herhangi bir hırsızlık bulgusuna rastlanmadı. Özel devriyelerce yapılan arama çalışmaları sonucu, kaybolan küçükbaş hayvanlar köye yaklaşık 4 kilometre uzaklıktaki ormanlık alanda bulundu. Hayvanlar sahibine teslim edildi. - KİLİS
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