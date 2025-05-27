Kaymakam Ateş, şehit ailesi ile görüştü

Sultanhisar Kaymakamı Ali Ekber Ateş, Aile Yılı kapsamında şehit ailesini ziyaret etti.

Sultanhisar Kaymakamlığı'nın projelerinden "Aile Ocağımız Sultanhisar" ve 2025 yılı "Aile Yılı" kapsamında, Kaymakam Ali Ekber Ateş, aile ziyaretlerine devam ediyor. Kaymakam Ateş beraberinde Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürü Filiz Çoban, Demirhan Mahalle Muhtarı Ali Kont ve kurum amirleri ile birlikte Demirhan Mahallesi'nde ikamet eden Aziz Şehidimizin Ailesi Mertoğlu ve Yalın ailelerini ziyaret etti. Kaymakam Ateş, ailelerle sohbet edip ihtiyaç ve taleplerini dinledi. - AYDIN