Kazada Genç Kadın Hayatını Kaybetti

Kastamonu'nun Azdavay ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkan otomobil, dereye uçtu. Kazada evlilik hazırlığı yapan genç kadın hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Azdavay ilçesine bağlı Topuk köyü mevkiinde Ayşegül Çelik (24) idaresindeki 37 FD 542 plakalı otomobil, yoldaki mucura kapıldı. Kontrolden çıkan otomobil, virajı alamayarak yoldan çıktı ve dereye uçtu. Kazada sürücü Ayşegül Çelik ile araç içerisinde yolcu olarak bulunan Hüseyin U. (25) yaralandı. Yaralılar, olay yerine çağrılan sağlık ekiplerince Azdavay Devlet Hastanesine kaldırıldı. Buradaki ilk müdahalenin andından Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi. Çelik, burada yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Kazanın ardından jandarma ekipleri, olay yerinde güvenlik önlemleri alarak incelemelerde bulundu. Kaza yapan otomobil, vinç yardımıyla dere yatağından alınarak yediemin otoparkına çekildi.

Öte yandan kazada hayatını kaybeden Ayşegül Çelik'in, evlilik hazırlığı yaptığı öğrenildi. - KASTAMONU