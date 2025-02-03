Kazadaki ceza aileyi tatmin etmedi - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Kazadaki ceza aileyi tatmin etmedi

Kazada eşi Osman Çakmak'ı kaybeden Havva Çakmak, sürücüye verilen 6 yıl 3 ay cezayı yetersiz buldu.

03.02.2025 22:59
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Eşini kazada kaybeden kadın, sürücüye verilen cezayı yeterli bulmadı

Yaya geçidinde otomobilin çarpmasıyla hayatını kaybeden adamın ailesi, 6 ay sonra serbest kalan sürücü için verilen 6 yıl 3 aylık cezayı yeterli bulmadı

Feci kaza güvenlik kameralarına yansımıştı

Ölen yayanın eşi Havva Çakmak: "Benim her şeyimi elimden aldı. O benim her şeyimdi"

Oğlu Aydın Çakmak: "Sürücüye verilen ceza belli bir oranda yükseltilmiş ama ben vicdanen daha yüksek bir ceza almasını isterdim"

ANTALYA - Antalya'da geçtiğimiz yıl meydana gelen trafik kazasında hayatını kaybeden Osman Çakmak'ın oğlu Aydın Çakmak, babasının ölümüne neden olan sürücünün kazadan 6 ay sonra serbest kalmasına tepki gösterdi. Ölen yayanın eşi Havva Çakmak ise sürücünün aldığı cezanın yeterli olmadığını belirterek, "Benim her şeyimi elimden aldı. O benim her şeyimdi" dedi

Antalya'nın Kepez ilçesi Yeşilırmak Caddesi üzerinde geçen yıl 7 Şubat'ta meydana gelen olayda Veli Ö. idaresindeki 07 AIM 268 plakalı Seat marka otomobil, yaya geçidinden karşıya geçmekte olan Osman Çakmak ve akrabası Cemil Çakmak'a çarptı. Çarpmanın şiddetiyle yayalar yola savrulurken, ihbarla olay yerine gelen sağlık ekipleri, Osman Çakmak'ın olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Bir iş yerinin güvenlik kamerasına da yansıyan kaza anına ait görüntülerde sağ şeritteki bir kamyonetin yayalar geçerken durması, bu sırada yola çıkan Osman ve Cemil Çakmak'a sol şeritten gelen otomobilin çarptığı görüldü.

"Sevmediği yapıda bir insan ölümüne sebep oldu"

Kazanın ardından polis merkezine götürülen ve çıkarıldığı mahkemece 'Bilinçli taksirle ölüme sebebiyet vermek' suçundan tutuklanarak cezaevine gönderilen otomobil sürücüsü olaydan 6 ay sonra serbest bırakıldı. Geçtiğimiz günlerde görülen davanın duruşmasında sanığa 6 yıl 3 ay ceza verildi. Aile, İstinaf Mahkemesi'nde geçen hafta onaylanan kararın, temyizden sonra Yargıtay'dan da onanmasını bekliyor. Kazada ölen Osman Çakmak'ın oğlu Aydın Çakmak babasının hayatını kaybettiğini olaydan 4 saat sonra öğrendiğini belirterek, "O günden bu yana şok içerisindeyim. Babam hayat dolu bir insandı, hayatı severdi. Sevmediği karakter ve yapıda bir insan onun ölümüne sebep oldu" dedi.

Aile cezayı yeterli bulmadı

Araç sürücüsü Veli Ö.'nün aldığı 6 yıl 3 aylık cezayı yeterli bulmadığını belirten Çakmak, "Aldığı cezayı yeterli bulmadık. Ama benzer vakalarda çok yüksek cezalar alınmadığını, daha az cezalar alındığını gördük. Sürücüye verilen ceza avukat beyin söylediği gibi belli bir oranda yükseltilmiş ama ben vicdanen daha yüksek bir ceza almasını isterdim. Anladığım kadarıyla pek bir pişmanlığı da yok. Hala araç sürebiliyor, sosyal medyasından hikayeler atabiliyor. Suçluluk duygusu da yaşadığını zannetmiyorum. Allah'a havale ettik, onun gibi kötü olmak istemiyorum. Ben cani bir insan değilim, babam beni o şekilde yetiştirmedi" ifadelerini kullandı.

"O benim her şeyimdi"

Babasıyla birlikte planları olduğunu belirten Aydın Çakmak, "Babamla birlikte planlarımız vardı. Memlekete ev yapıyorduk. Orada hayvancılık ve çiftçilik ile uğraşacaktık. O da nasip olmadı. Dava sürürken sürücünün serbest kalması bizi psikolojik olarak yıprattı" dedi. Kazada hayatını kaybeden Osman Çakmak'ın eşi Havva Çakmak ise eşinin neşeli bir insan olduğunu söyleyerek, "Benim her şeyimi elimden aldı. O benim her şeyimdi. Kazadan sonra arabaya binemiyorum. Emekli olduktan sonra memlekete ev yaptırıyorduk. İnşaat halindeyken tamamlayamadan kazada hayatını kaybetti. Sürücünün aldığı kaza yetersiz, ama avukata da sonsuz güvenimiz var. Bu cezaları artık yükseltsinler" şeklinde konuştu.

Sanık yüzde 100 kusurlu bulundu

Ailenin avukatı Kerem Polat ise sürücünün kaza anında uyuşturucu madde etkisinde olduğunun kanıtlandığını belirterek, "Kazada sürücünün uyuşturucu madde etkisi altında yaya geçidi üzerinde yayalara çarpması ile ilgili iddiamız vardı. Karşı taraf yaya geçidinde çarpmasına rağmen bunu inkar etti. Ancak gerek görüntüler, gerekse adli tıptan alınan raporlar sanığı yalanladı. Mahkemedeki yargılamada sanığın yüzde 100 kusurlu olduğu tespit edildi. Mütevefa Osman bey ve diğer yaralı Cemil beyin herhangi bir kusuru yok, hatta bununla ilgili tazminat davası da açtık. Tazminat davasında da dosyaya giren Adli Tıp Kurumu raporuna göre yine sürücü yüzde 100 kusurlu bulundu" dedi.

"Yargıtay kararı bekleniyor"

Sanığın kaza sonrası 6 ay tutuklu kaldığını, hüküm ile birlikte tahliye edildiğini belirten avukat Kerem Polat, "Dosya İstinaf Mahkemesine taşındı. 6 yıl 3 aylık bir ceza aldı. Sanığın yaya geçit üzerinde bu kazayı yapması ve uyuşturucu madde etkisi altında bu kaza yapması 1/2 oranında cezasını arttırdı. Bilinçli taksir hükümleri çerçevesinde 6 yıl 3 ay ceza aldı. Bu karar İstinaf Mahkemesi'nde geçen hafta çıkan kararla birlikte onandı. Bir temyiz aşaması öngörüyoruz, Yargıtay'da da dosyanın bizim kanaatimizce bu şekilde onaylanacağını düşünüyoruz. Ondan sonra tekrar sanık geriye kalan cezasını infaz etmek için tabii cezaevine girecek" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA

Osman Çakmak, Otomobil, 3-sayfa, Hukuk, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Kazadaki ceza aileyi tatmin etmedi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

23:18 Suriye Cumhurbaşkanı Şara: Türkiye’ye PKK’nın Suriye’de varlık gösteremeyeceğine dair söz verdik Suriye Cumhurbaşkanı Şara: Türkiye'ye PKK'nın Suriye'de varlık gösteremeyeceğine dair söz verdik
23:15 YPGPYD’li teröristi canlandıran oyuncu Melisa Sözen ifade verdi YPG/PYD'li teröristi canlandıran oyuncu Melisa Sözen ifade verdi
23:14 Fenerbahçe’den olay yaratacak Galatasaray paylaşımı Fenerbahçe'den olay yaratacak Galatasaray paylaşımı
23:05 Depremlerle ilgili uykuları kaçıracak uyarı: Patlama olursa tsunamiye yol açabilir Depremlerle ilgili uykuları kaçıracak uyarı: Patlama olursa tsunamiye yol açabilir
17:48 Türkiye’nin gözü Ege’de Herkesi endişelendiren soruya yanıt geldi Türkiye'nin gözü Ege'de! Herkesi endişelendiren soruya yanıt geldi
08:54 O Ses Türkiye’nin yayın tarihi belli oldu Murat Ceylan Survivor’da açıkladı O Ses Türkiye'nin yayın tarihi belli oldu! Murat Ceylan Survivor'da açıkladı
08:54 İntihar eden İlker Gönen’in avukatından olay iddia Başsavcılık soruşturma başlattı İntihar eden İlker Gönen'in avukatından olay iddia! Başsavcılık soruşturma başlattı
08:52 Gece girdiği AVM’deki kuyumcu dükkanından, 3 kilogram altın ve 100 bin TL çaldı Gece girdiği AVM'deki kuyumcu dükkanından, 3 kilogram altın ve 100 bin TL çaldı
08:36 Emily in Paris’in yıldızı Lily Collins, taşıcıyı anne ile bebek sahibi oldu Emily in Paris'in yıldızı Lily Collins, taşıcıyı anne ile bebek sahibi oldu
08:32 Tam 8 gol Burak Yılmaz ilk maçında şov yaptı Tam 8 gol! Burak Yılmaz ilk maçında şov yaptı
08:21 2023 Grammy Ödülleri Sahiplerini Buldu 2023 Grammy Ödülleri Sahiplerini Buldu
08:19 Kabine bugün toplanıyor Masada 4 kritik başlık var Kabine bugün toplanıyor! Masada 4 kritik başlık var
08:15 2 kırmızı kart ve penaltı kararı doğru mu Ünlü yorumcular tereddütsüz görüş belirtti 2 kırmızı kart ve penaltı kararı doğru mu? Ünlü yorumcular tereddütsüz görüş belirtti
08:01 Süper Lig devinde yıldız futbolcunun sözleşmesi feshedildi Süper Lig devinde yıldız futbolcunun sözleşmesi feshedildi
07:56 İstanbul’da okulların açılmasıyla birlikte trafik yoğunluğu artış gösterdi İstanbul'da okulların açılmasıyla birlikte trafik yoğunluğu artış gösterdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 3.02.2025 23:46:24. #1.12#
SON DAKİKA: Kazadaki ceza aileyi tatmin etmedi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.