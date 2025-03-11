Kazaya Neden Olan Sürücü Teslim Oldu

Düğün hazırlığındaki genç kızın ölümüne neden olan sürücü teslim oldu

Aksaray'da bir otomobile arkadan çarpıp genç kızın ölümüne sebep olan ve olay yerinden kaçan sürücü 4 gün sonra jandarmaya teslim oldu

AKSARAY - Aksaray'da bir otomobilin önünde seyreden otomobile arkadan çarpması sonucu düğün hazırlığındaki genç kızın öldüğü, 2 kişinin de yaralandığı trafik kazasında olay yerinden kaçan sürücü aradan geçen 4 günden sonra avukatıyla birlikte jandarmaya teslim oldu.

Kaza, 7 Mart tarihi gece yarısı Aksaray - Ankara Kara yolunun 15. kilometresi Aksaray istikametinde yaşanmış, Ankara'dan Aksaray istikametine seyreden M.D. idaresindeki 66 DC 611 plakalı Skoda marka otomobil Aksaray'a 15 kilometre kala önünde seyreden S.Ş. yönetimindeki 14 BG 661 plakalı otomobile arkadan çarptığı kazada hurdaya dönen otomobilde bulunan Medine Şahin olay yerinde hayatını kaybederken, genç kızın nişanlısı olan sürücü S.Ş. ve araçta bulunan A.Ş. olmak üzere 2 kişi yaralanmıştı. Kazanın ardından kaçan araç sürücüsünün kimliği dün tespit edilirken, M.D. isimli sürücü gece yarısı avukatıyla birlikte Aksaray Merkez İlçe Jandarma Komutanlığına giderek teslim oldu. Jandarmadaki işlemlerinin ardından M.D. adliyeye sevk edilirken, mahkeme süreci halen devam ediyor.