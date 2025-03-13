Kentsel Dönüşüm Kavgası: Yönetici Darp Edildi - Son Dakika
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Kentsel Dönüşüm Kavgası: Yönetici Darp Edildi

Güngören'de kentsel dönüşüm nedeniyle apartman yöneticisi darp edildi, burnu kırıldı.

13.03.2025 10:45
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Güngören'de 52 yıllık binayı kentsel dönüşüm neticesinde yeniletmek isteyen apartman yöneticisi İsmail Hürremoğlu duruma itiraz eden bir daire sahibi tarafından darp edildi. Darp edilen vatandaşın burnu ve ayak parmakları kırıldı. Yaşadığı olayı anlatan yönetici İsmail Hürremoğlu, "Apartmanımız deniz kumundan yapılmış. Kentsel dönüşümü istemeyen 2-3 kişi var. İftara 2 dakika varken daire kapısından içeri girerken şahıs küfrederek gelip bana saldırdı. Elindeki sert cisimle burnuma vurup kırdı" dedi.

Güngören'de iddiaya göre 52 yıllık binada 25 yıldır yöneticilik yapan İsmail Hürremoğlu, yönetim kurulu ile birlikte yarısı bizden kampanyası dahilinde apartmanın kentsel dönüşüme girmesini kararlaştırdı. Ardından yapılan toplantıda 24 daireden oluşan binada 20 daire sahibi kentsel dönüşümü kabul edip imza attı. Hürremoğlu ise görüştüğü bir müteahhitle bina sakinleri arasında toplantı ayarladı. Toplantıya gelen vatandaşlar müteahhit ile konuşup anlaştı. Bunun üzerine geçtiğimiz cuma günü 7 Mart'ta binadan karot örneği alındı.

Kentsel dönüşümü kabul etmeyen M.K. isimli daire sahibi duruma itiraz etti. M.K., salı günü yönetici Hürremoğlu'nu iftar saati evine girerken darp etti. M.K., önce elindeki sert cisimle yönetici Hürremoğlu'nun burnuna vurup kırdı. Ardından yaşanan arbede sırasında da Hürremoğlu'nun ayak parmakları kırıldı. M.K.'da o sırada apartmanın giriş kapısındaki camı elindeki sert cisimle kırarak yere düşen cam parçalarını alıp İsmail Hürremoğlu'na saldırdı. Yöneticinin oğlu, binadakiler ve sokaktaki vatandaşlar yardıma koştu. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ambulans ile hastaneye kaldırılan Hürremoğlu yapılan tedavinin ardından kendisini darp eden komşusundan şikayetçi oldu. Öte yandan kameraya konuşup durumu anlatan İsmail Hürremoğlu kentsel dönüşüm nedeniyle yaşanan bu sorunla ilgili yetkililerden yardım talep etti.

Öte yandan Hürremoğlu, röportajı sırasında binanın çürük kolonlarından ve çatlak meydana gelen bir dairenin de duvarından çekilen görüntüleri kameraya gösterdi.

"Elindeki sert cisimle burnuma vurup kırdı"

Yaşadığı olayı anlatan yönetici İsmail Hürremoğlu "1995 yılından beri burada yöneticilik yapıyorum. Yarısı bizden kampanyası çıkınca kentsel dönüşüm için herkesi bilgilendirdim. Apartmanımız 1973'te deniz kumundan yapılmış. Noter tasdikli resmi yöneticiyim. 24 daireden 20'sinden kentsel dönüşüm için imza topladım. Kentsel dönüşümü istemeyen 2-3 kişi var. İftara 2 dakika varken daire kapısından içeri girerken şahıs küfrederek gelip bana saldırdı. Elindeki sert cisimle burnuma vurup kırdı. Duyanlar gelip bizi ayırdı. Ambulans ile hastaneye gittim. Darp raporu da aldım. Şikayetçi oldum" diye konuştu.

"Karot aldırınca geldi bana saldırdılar"

Kentsel dönüşüm için yetkililerden yardım isteyen Hürremoğlu "Karot aldırınca geldi bana saldırdılar. Akşamına da benim evimim resimlerini çekip taciz ediyorlar. Beni tehdit ediyor. Telefon kamerasına da çektim, el sallıyor aşağıdan. Yetkililerden bize yardım etmelerini bekliyoruz. Yarısı bizden kampanyası bu sene bitiyor. Her binaya kat vermelerini istiyorum. Karot aldırdık bekliyoruz" ifadelerini kullandı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Politika, 3-sayfa, Hukuk, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Kentsel Dönüşüm Kavgası: Yönetici Darp Edildi - Son Dakika

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