Kerimcan Durmaz Tahliye Oldu

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Fenomen Kerimcan Durmaz hakkında tahliye kararı

Durmaz aylık gelirinin 500 bin lira olduğunu söyledi

İSTANBUL - Yasadışı bahis reklamı yaparak insanları teşvik ettiği iddiasıyla tutuklanan Kerimcan Durmaz, 5 yıl 3 aya kadar hapis talebiyle hakim karşısına çıktığı ilk duruşmada tahliye edildi. Sanatçı olarak çalıştığını söyleyen Durmaz, aylık gelirinin 500 bin lira olduğunu ifade etti.

Yasadışı bahis reklamı yaparak insanları teşvik ettiği iddiasıyla 8 Ocak tarihinde tutuklanan sosyal medya fenomeni Kerimcan Durmaz'ın yargılanmasına başlandı. İstanbul 23. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada tutuklu sanık Kerimcan Durmaz ve avukatları hazır bulundu. Ayrıca Durmaz'ın arkadaşı Samet Liçina, ailesi ve bazı arkadaşları da destek olmak üzere adliyeye geldi.

Duruşmada kimlik tespiti yapılan Durmaz sanatçı olarak çalıştığını, lise mezunu olduğunu ve aylık gelirinin 500 bin lira olduğunu söyledi. Durmaz mahkemeye siyah takım elbise ile katıldı.

"Kafamı eğip yukarı bile baksam o reklamı görmem imkansızdı"

Savunma yapması istenen Durmaz, Malta'dan kendisine bir sahne teklifi geldiğini ve oraya daha önce hiç gitmediği için teklifi kabul ettiğini belirterek, "Arkadaşım Samet Liçina ile birlikte bir Vlog da çekebileceğimizi düşünerek oraya gittik. Otele yerleştik, videomuzu çektik ve sahne saati geldi. Mekana giriş yaptım ve sahneye çıktım. Sahnemin sonlarına doğru arkamda bulunan led ekrana yasadışı bahis reklamı koymuşlar, benim bundan hiçbir şekilde haberim yoktu. Normalde tüm performanslarıma ekibimle giderim ancak menajerim ve asistanım benimle gelememişlerdi. Gelmiş olsalardı anında müdahale edip beni sahneden indirirlerdi. 'Casino' sözüm aslında bir alkol markası yollamaları için söylenmiş bir sözdür ve öncesi kırpılmıştır. Arkama dönme sebebim ise dakikalar önce alkol getiren garsonlara teşekkür etmek içindi. Kafamı eğip yukarı bile baksam o reklamı görmem imkansızdı" dedi.

"Devletine tüm sorumluluklarını yerine getiren bir vatandaşım"

Savunmasına devam eden Durmaz, "Ben hayatım boyunca ne yasadışı bahis oynadım ne de teşvik edici reklam eyleminde bulundum. Alakam olmayan konuyla ismimin yan yana gelmesinden büyük üzüntü duyuyorum. Mesleğim gereği dünyanın bir çok yerinde sahnelere çıkan, faturasını kesen ve devletine tüm sorumluluklarını yerine getiren bir vatandaşım. Tahliyemi beraat ederim, işlemediğim bir suçtan da beraatımı talep ederim" ifadelerini kullandı.

Duruşmada tanık olarak dinlenen Tayfun Şimşek, 7 senedir Kerimcan Durmaz'ın menajerliğini yaptığını söyleyerek, "Malta'ya vizem olmadığı için gidemedim, arka plandaki görüntüye orada olsaydım müdahale edebilirdim. Organizasyonu yapan kişi işgüzarlık yapmış, biz hiçbir zaman sahnede arka planda reklam kabul etmedik. Bilgimiz dahilinde olmadı ve böyle bir talihsizlik oldu." şeklinde konuştu.

Mahkemede görüşü sorulan Cumhuriyet Savcısı, Durmaz'ın tahliyesine karar verilmesini talep etti. Bunun üzerine Durmaz söz alarak sevinçle "Teşekkür ederim, söyleyeceklerim bu kadar" dedi.

Tahliyesine karar verildi

Ara kararını açıklayan mahkeme, sanık Kerimcan Durmaz'ın tutuklulukta geçirdiği süreyi ve tutuklamadan beklenen amacın gerçekleşmiş olmasını da dikkate alarak tahliyesine karar verdi. Mahkeme, dosyanın esasa ilişkin mütalaasını hazırlaması için Cumhuriyet Savcısına gönderilmesine de hükmederek duruşmayı erteledi.

Tahliye haberini alan yakınları gözyaşları döktü

Duruşma salonu önünde bekleyen Durmaz'ın ailesi ve arkadaşları ise tahliye haberini duyduktan sonra sevinçle birbirlerine sarılarak gözyaşları döktü.

İddianameden

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede, Spor Toto Teşkilat Başkanlığı 'suçtan zarar gören' sıfatıyla, Kerimcan Durmaz ise 'şüpheli' sıfatıyla yer aldı.

Hazırlanan iddianamede, Durmaz'ın bilgisi dahilinde çekilen yasa dışı bahis sitesi reklamlarında oynamak suretiyle bahis ya da şans oyunlarını oynamaya teşvik ettiği, sosyal medyada çok fazla takipçisi olan ve büyük kitleye hitap eden Durmaz'ın eylemlerinin tehlike arz ettiği, yasadışı bahis ve kumarı teşvik ederek toplum nazarında olağan ve sıradan hale getirdiği ve topluma zarar verdiği kaydedildi.

"Hani casinolar falan"

İddianamede ayrıca, her ne kadar şüpheli Durmaz'ın üzerine atılı suçlamayı kabul etmediğini söylese de söz konusu görüntüler incelendiğinde yasa dışı bahis sitelerinin reklam şeklinde led ekranda yansıtıldığı esnada şüphelinin arkasını döndüğü, bu haliyle led ekranlarda yansıtılan görüntüleri görmemesinin hayatın olağan akışına aykırı olduğu, ayrıca yine o esnada 'hani casinolar falan' şeklinde söylemlerde bulunduğu kaydedildi.

5 yıl 3 aya kadar hapis talebi

Hazırlanan iddianamede şüpheli Kerimcan Durmaz'ın zincirleme şekilde 'kişileri reklam vermek ve sair surette spor müsabakalarına dayalı sabit ihtimalli veya müşterek bahis ya da şans oyunlarını oynamaya teşvik etmek' suçundan 1 yıl 3 aydan 5 yıl 3 aya kadar hapis cezasına çarptırılması talep edildi.