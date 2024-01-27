 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Kilis'te bir evde meydana gelen yangın sonucu maddi hasar oluştu - Son Dakika
Üye Girişi

Kilis'te bir evde meydana gelen yangın sonucu maddi hasar oluştu

Kilis Çaylak Mahallesi'nde bulunan bir evde çıkan yangın, çevredeki vatandaşlar tarafından fark edilerek 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kontrol altına alındı ve diğer evlere sıçramadan söndürüldü. Yangının çıkış nedeni ise inceleniyor.

Kilis\'te bir evde meydana gelen yangın sonucu maddi hasar oluştu
27.01.2024 - 15:39,
Abone Ol

Kilis'te bir evde meydana gelen yangın sonrası maddi hasar oluştu.

Yangın, öğle saatlerinde Kilis Çaylak Mahallesi Hasanbay Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre, yabancı uyruklu M.A.'ya ait bir evde yangın çıktı. Bilinmeyen bir nedenle evde çıkan yangını gören çevredeki vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edilirken, ekiplerin çalışmaları sonucu yangını kontrol altına aldı. Evde çıkan yangın, diğer evlere sıçramadan söndürüldü.

Maddi zarara yol açan yangının çıkış nedenine ilişkin inceleme başlatıldı. - KİLİS

Kaynak: İHA
YORUMLAR

İtfaiye, Kilis, İtfaiye, 3.Sayfa, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Kilis'te bir evde meydana gelen yangın sonucu maddi hasar oluştu - Son Dakika


15:49
İptal edilen gol yargıya taşındı! Mahkemeden dünya futbolunda emsal olacak karar çıktı İptal edilen gol yargıya taşındı! Mahkemeden dünya futbolunda emsal olacak karar çıktı
15:29
Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti'nin İzmir ilçe adaylarını açıkladı Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti'nin İzmir ilçe adaylarını açıkladı
15:00
Esra Ezmeci ile Yeni Baştan, Yılın En Hayırsever Programı seçildi Esra Ezmeci ile Yeni Baştan, Yılın En Hayırsever Programı seçildi
14:57
İmamoğlu ve Kurum'a bir rakip daha! İlk mesajı 'Ortalık çok karışacak' oldu İmamoğlu ve Kurum'a bir rakip daha! İlk mesajı "Ortalık çok karışacak" oldu
14:55
Beşiktaş'ta son haftaların golcüsü Semih Kılıçsoy, Sivasspor kafilesine alınmadı Beşiktaş'ta son haftaların golcüsü Semih Kılıçsoy, Sivasspor kafilesine alınmadı
14:51
Genç kızın Murat Kurum'dan isteği şaşırttı: 'Bir yere çıkamıyorum' Genç kızın Murat Kurum'dan isteği şaşırttı: "Bir yere çıkamıyorum"
14:30
Ünlü oyuncu Songül Öden, ilk bebeğini kucağına aldı Ünlü oyuncu Songül Öden, ilk bebeğini kucağına aldı
14:17
Fethiye'de İnşaat Müteahhitleri Derneğine kumar operasyonu Fethiye'de İnşaat Müteahhitleri Derneğine kumar operasyonu

Son Dakika
15:49 İptal edilen gol yargıya taşındı! Mahkemeden dünya futbolunda emsal olacak karar çıktı
15:29 Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti'nin İzmir ilçe adaylarını açıkladı
15:00 Esra Ezmeci ile Yeni Baştan, Yılın En Hayırsever Programı seçildi
14:57 İmamoğlu ve Kurum'a bir rakip daha! İlk mesajı "Ortalık çok karışacak" oldu
14:55 Beşiktaş'ta son haftaların golcüsü Semih Kılıçsoy, Sivasspor kafilesine alınmadı
14:51 Genç kızın Murat Kurum'dan isteği şaşırttı: "Bir yere çıkamıyorum"
14:30 Ünlü oyuncu Songül Öden, ilk bebeğini kucağına aldı
14:17 Fethiye'de İnşaat Müteahhitleri Derneğine kumar operasyonu
14:08 Mine Kırıkkant, intihal davasını kazandığı Elif Şafak'ı hedef aldı: FETÖ'nün ürünü
14:06 Partilerin oy pusuladaki yerleri belli oldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 27.01.2024 16:36:19. #1.12#
SON DAKİKA: Kilis'te bir evde meydana gelen yangın sonucu maddi hasar oluştu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement