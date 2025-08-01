Kilis\'te DEAŞ Üyesi Tutuklandı

Kilis'te DEAŞ terör örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan bir şahıs, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Kilis Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, terör örgütlerinin eylem ve faaliyetlerinin deşifre edilip engellenmesine yönelik Kilis Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde operasyon gerçekleştirildi. Yürütülen çalışmalar kapsamında yakalanarak gözaltına alınan K.B. hakkında "Silahlı Terör Örgütüne Üye Olma" suçundan adli işlem başlatıldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. - KİLİS
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