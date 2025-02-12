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Kilis'te Güvenlik Toplantısı

Kilis\'te Güvenlik Toplantısı

Vali Şahin, Ocak ayında 32 terör operasyonu yapıldığını ve asayişte yüzde 36 azalma sağlandığını açıkladı.

12.02.2025 14:19
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Kilis Valisi Tahir Şahin, 2025 yılı Ocak ayı güvenlik ve asayiş bilgilendirme toplantısında, ildeki güvenlik durumuna ilişkin önemli veriler paylaştı. Vali Şahin, Ocak ayında gerçekleştirilen operasyonlar ve alınan önlemlerle ilgili açıklamalarda bulundu.

Vali Şahin, güvenlik güçlerinin terörle mücadelede kararlı bir şekilde çalışmalarını sürdürdüğünü belirtti. Ocak ayında 32 terör operasyonu gerçekleştirildiğini ve bu operasyonlarda FETÖ ve DEAŞ terör örgütlerine yönelik önemli tutuklamaların yapıldığını söyledi. Ayrıca, kişisel suçlar ve mal varlığına karşı işlenen suçlarda da büyük bir başarı elde edildiği belirtildi. Geçen yılın Ocak ayında 192 asayiş olayı meydana gelirken, bu yıl bu sayının 123'e düşerek yüzde 36'lık bir azalma sağlandığı açıklandı.

Kilis'teki organize suçlarla mücadele faaliyetlerine de değinen Vali Şahin, "Ocak ayında 3 organize suç operasyonu yapıldı. Bu operasyonlar neticesinde 1 kişi tutuklandı. Uyuşturucu ile mücadele konusunda ise Ocak ayında gerçekleştirilen 22 operasyonda 20 kişi gözaltına alınırken 18 kişi tutuklandı. Toplamda 236,95 gram uyuşturucu madde ve 6 bin 877 adet sentetik hap ele geçirildi. Siber suçlarla mücadelede de 46 şahıs ve hesapta suç unsuru tespit edilerek gerekli işlemler yapıldı. Ayrıca, trafik denetimlerinde büyük bir artış yaşandı. Geçen yıl 27 bin 092 araç denetlenirken, bu yıl bu sayı 44 bin 459'a çıkarıldı ve 3 bin 907 araç hakkında işlem yapıldı" diye konuştu.

Vali Şahin, Kilis'in huzur ve güvenliği için tüm güvenlik güçlerine ve yerel halkın desteğine teşekkür ederek, 2025 yılının huzurlu bir yıl olmasını diledi. - KİLİS

Kaynak: İHA

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