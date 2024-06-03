Kilis'te katliam gibi kaza: 2 ölü, 8 ağır yaralı - Son Dakika
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Kilis'te katliam gibi kaza: 2 ölü, 8 ağır yaralı

Kilis-İslahiye karayolunda meydana gelen kazada hafriyat kamyonu ile ticari taksi çarpıştı. Kazada 2 kişi hayatını kaybederken, 8 kişi ağır yaralandı. Olay yerine sağlık ekipleri ve jandarma yönlendirildi. Yaralılar hastaneye kaldırılırken, kamyon sürücüsü gözaltına alındı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

03.06.2024 21:34
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Kilis'te katliam gibi kaza: 2 ölü, 8 ağır yaralı

KİLİS - Kilis-İslahiye karayolunun 25'inci kilometresinde hafriyat kamyonu ile ticari taksinin çarpıştığı kazada 2 kişi öldü 8 kişi ağır yaralandı.

Kaza akşam saatlerinde Kilis-İslahiye Karayolunun 25'inci kilometresinde meydana geldi. M.A. yönetimindeki 79 ABM 330 plakalı hafriyat kamyonu, R.E.E. yönetimindeki 79 ABP 304 plakalı ticari taksi ile çarptı. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine 112 ve jandarma ekipleri yönlendirildi. Ekipler, ticari takside bulunan Muhammed Alnazaf Al Halaf'ı olay yerinde öldüğünü belirledi. Yaralanan ticari taksi sürücüsü ile araçta yolcu olarak bulunan Suriye uyruklu R.H., Ö.A.,T.E.H., M.J., M.C., M.C.C., U.M., İ.D. isimli şahıslar ağır yaralanarak sağlık ekiplerince Prof Dr. Alaeddin Yavaşca Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralılardan, T.E.H. yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Kamyon sürücüsü M.A. jandarma ekiplerince gözaltına alındı. Kaza ile ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Kilis'te katliam gibi kaza: 2 ölü, 8 ağır yaralı - Son Dakika

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