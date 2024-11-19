Kilis\'te Kaybolan 28 Koyun Bulundu

3.Sayfa

Kilis'te kaybolan 28 küçükbaş koyunu jandarma ekipleri tarafından bulunarak sahibine teslim edildi.

Kilisin Polateli ilçesine bağlı Bağarası köyünde ikamet eden M.D'ya ait 28 adet küçükbaş hayvanı kayboldu. M.D.'nin hayvanlarının kaybolduğunu bildirmesi üzerine Kilis İl Jandarma Komutanlığı ekipleri çalışma başlattı. Yapılan aramalar sonucu kayalık ve otluk arazide kaybolan hayvanlar eksiksiz şekilde bulunarak sahiplerine teslim edildi. - KİLİS