Kilis\'te Metruk Binada Yangın Çıktı

Kilis'te metruk bir binada çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Kilis'in Tekye Mahallesi Fakı Ali Çıkmaz Sokak'ta bulunan metruk bir binada henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Dumanları fark edenlerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kilis Belediyesi itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kısa sürede kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangında can kaybı ve yaralanma yaşanmadı. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor. - KİLİS