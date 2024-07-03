Kilis'te yapılan operasyonlarda 40 şüpheli gözaltına alındı - Son Dakika
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Kilis'te yapılan operasyonlarda 40 şüpheli gözaltına alındı

Kilis Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde gerçekleştirilen 39 ayrı operasyonda uyuşturucu madde ticareti yapan ve kullanan şahısların yakalanmasına yönelik 40 şüpheli gözaltına alındı. Operasyonlarda toplamda 89.72 gram esrar, 64.63 gram bonzai, 25.09 gram metamfetamin, 19 adet captagon ve 43 kök Hint keneviri ele geçirildi.

03.07.2024 14:45
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Kilis'te son bir haftada yapılan 39 ayrı operasyonda uyuşturucu madde ele geçirilirken 40 şüpheli gözaltına alındı.

Kilis Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince uyuşturucu madde ticareti yapan ve kullanan şahısların yakalanmasına yönelik 39 ayrı adrese operasyon düzenledi. Operasyonlarda 40 şüpheli gözaltına alındı.

Operasyonlarda, 89.72 gram esrar, 64,63 gram bonzai, 25,09 gram metamfetamin, 19 adet captagon, 43 kök Hint keneviri ele geçirildi. - KİLİS

Kaynak: İHA

Operasyon, Kilis, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Kilis'te yapılan operasyonlarda 40 şüpheli gözaltına alındı - Son Dakika

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