Kilis'te yapılan operasyonlarda 40 şüpheli gözaltına alındı

Kilis'te son bir haftada yapılan 39 ayrı operasyonda uyuşturucu madde ele geçirilirken 40 şüpheli gözaltına alındı.
Kilis Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince uyuşturucu madde ticareti yapan ve kullanan şahısların yakalanmasına yönelik 39 ayrı adrese operasyon düzenledi. Operasyonlarda 40 şüpheli gözaltına alındı.
Operasyonlarda, 89.72 gram esrar, 64,63 gram bonzai, 25,09 gram metamfetamin, 19 adet captagon, 43 kök Hint keneviri ele geçirildi. - KİLİS
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