Kırıkkale'de 177 Şüpheli Tutuklandı

Kırıkkale'de son bir haftada asayiş uygulamalarında 177 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekiplerince, 24-30 Mart tarihlerinde yürütülen çalışmalarda 5 bin 851 kişinin Genel Bilgi Toplama (GBT) sorgusu yapılırken, 459 araç kontrol edildi. Çalışmalarda asayiş olaylarına karıştıkları belirlenen 177 şüpheli yakalandı. Zanlılar, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Yapılan aramalarda 2 tabanca, 1 kurusıkı tabanca, 30 adet fişek ve 328 adet sentetik ecza maddesi ele geçirildi.

Emniyetten yapılan açıklamada, kamu düzeninin sağlanması adına suçla mücadelenin kararlılıkla sürdürüleceği bildirildi. - KIRIKKALE