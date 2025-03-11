Kırıkkale'de çeşitli suçlardan aranan ve kesinleşmiş hapis cezası bulunan 3 hükümlü, jandarma ekiplerince yakalanarak cezaevine teslim edildi.
Kırıkkale İl Jandarma Komutanlığı ekipleri aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışmalarını sürdürüyor. Edinilen bilgiye göre, Yahşihan ilçesinde, bina içinde muhafaza altına alınmış eşya hakkında hırsızlık ve denetimli serbestlik ihlali suçlarından aranan H.Y. (24), hakkında kesinleşmiş 14 yıl 2 ay 22 gün hapis cezası bulunduğu tespit edilerek yakalandı.
Keskin ilçesinde, 5411 sayılı Bankacılık Kanunu'na aykırılık suçundan aranan M.T. (53), kesinleşmiş 12 yıl 6 ay hapis cezası nedeniyle gözaltına alındı. Aynı ilçede herkesin girebileceği bir yerde bırakılmakla birlikte kilitlenmek suretiyle hırsızlık suçundan aranan D.D. (28), kesinleşmiş 2 yıl 1 ay hapis cezası sebebiyle yakalandı.
Hükümlüler, işlemlerinin ardından Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi. - KIRIKKALE
Son Dakika › 3.Sayfa › Kırıkkale'de 3 Hükümlü Yakalandı - Son Dakika
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