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Kırıkkale'de Doktora Saldırı

Kırıkkale\'de Doktora Saldırı

Kırıkkale'de doktoru darbeden 2 kişi adli kontrolle serbest bırakıldı. Doktor yaralandı.

25.03.2025 15:19
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Kırıkkale'de doktoru darbeden 2 şahıs, adli kontrolle serbest bırakıldı.

Olay, dün öğlen saatlerinde Ovacık Mahallesi'ndeki Hürriyet Aile Sağlığı Merkezi önünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, merkez önündeki bankta oturan 58 yaşındaki Dr. Yakup Çelik, E.K. (28) ve O.İ. (29) isimli 2 şahsın saldırısı sonucu yaralandı. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbarla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi yapılan Dr. Çelik, ambulansla Yüksek İhtisas Hastanesi'ne kaldırıldı. Yapılan tetkiklerde doktorun sol göz çevresinde açık yara ve kemik kırığı tespit edildi. Saldırının ardından kaçan şüpheliler, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekiplerince yapılan çalışma sonucu yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 2 şüpheli de adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. - KIRIKKALE

Kaynak: İHA

Yakup Çelik, Güvenlik, 3-sayfa, Sağlık, Hukuk, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Kırıkkale'de Doktora Saldırı - Son Dakika

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