Kırıkkale'de Dolandırıcılıktan Aranan Hükümlü Yakalandı - Son Dakika
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Kırıkkale'de Dolandırıcılıktan Aranan Hükümlü Yakalandı

Kırıkkale\'de Dolandırıcılıktan Aranan Hükümlü Yakalandı

Kırıkkale'de siber suçlarla mücadele ekipleri, dolandırıcılık suçundan hükümlü olan ve 8 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan bir kişiyi yakaladı. Kırıkkale Cumhuriyet Başsavcılığı ve İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şubesi tarafından yapılan çalışmalarda, sosyal medya kullanıcıları arasında suç unsuru tespit edilen 101 kişi belirlendi. Ayrıca, SİBERAY Projesi kapsamında düzenlenen etkinliklerde 310 vatandaş bilgilendirildi.

01.03.2024 11:24  Güncelleme: 11:26
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Kırıkkale'de siber suçlarla mücadele ekiplerince, dolandırıcılık suçundan hakkında 8 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.

Kırıkkale Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, 22- 28 Şubat'ta sosyal medya kullanıcıları arasında suç unsuruna rastlanılan 101 kullanıcı tespit edildi. Çalışmalar neticesinde 16 dijital materyali inceleyen ekipler, 4 nitelikli dolandırıcılık, 3 nitelikli hırsızlık, 2 bilişim sistemini engelleme-bozma-verileri yok etme veya değiştirme ve 1 banka ve kredi kartlarının kötüye kullanılması olayıyla ilgili işlem başlattı.

Ekipler, "bilişim sistemleri, banka veya kredi kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık" suçundan hakkında 8 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlüyü de cezaevine teslim etti.

Ayrıca, "SİBERAY Projesi" kapsamında düzenlenen 3 etkinlikte, 310 vatandaş bilgilendirildi. - KIRIKKALE

Kaynak: İHA

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