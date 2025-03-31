Kırıkkale\'de Hükümlü Yakalandı

Kırıkkale'de hakkında 3 yıl 1 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü, jandarma ekiplerince yakalanarak cezaevine teslim edildi.
Kırıkkale İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışmalarını sürdürüyor. Edinilen bilgiye göre, Çelebi ilçesinde düzenlenen operasyonda, "vergi usul kanununa muhalefet" suçundan aranan E.G. (49) isimli şahıs yakalandı. Yapılan incelemelerde şahsın hakkında kesinleşmiş 3 yıl 1 ay 15 gün hapis cezası bulunduğu tespit edildi. Jandarma ekiplerince gözaltına alınan hükümlü, işlemlerinin ardından tutuklandı. - KIRIKKALE
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