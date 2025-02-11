Kırıkkale\'de Kaçak Alkol Operasyonu

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Kırıkkale'de polis ekiplerince düzenlenen kaçak alkol operasyonunda gözaltına alınan 1 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

Kırıkkale İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen çalışmalar kapsamında kaçak etil alkol operasyonu gerçekleştirildi. M.D. isimli şüphelinin gözaltına alındığı operasyon kapsamında yapılan aramalarda 10 litre etil alkol ele geçirildi. Şüpheli şahıs hakkında adli işlem başlatıldı. Açıklamada, kaçakçılık ve organize suçlarla mücadelenin kararlılıkla sürdürüleceği belirttildi. - KIRIKKALE