Kırıkkale’de Karla Mücadele Başarılı - Son Dakika
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Kırıkkale’de Karla Mücadele Başarılı

Kırıkkale’de Karla Mücadele Başarılı

Kırıkkale'de kar nedeniyle kapanan yollar yeniden açıldı, mahsur kalan 2 ambulans kurtarıldı.

24.11.2024 13:44
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Kırıkkale'deki yüksek rakımlı köylerde kar nedeniyle kapanan yollar, ekiplerin yoğun çalışmasıyla yeniden ulaşıma açıldı. Kara saplanan 2 ambulans ise İl Özel İdaresi ekiplerince mahsur kaldığı yerden kurtarıldı.

Kırıkkale'de dün gece etkili olan yoğun kar yağışı nedeniyle birçok köy yolu ulaşıma kapandı. Valilik koordinesinde İl Özel İdaresi ekipleri, karla mücadele çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Balışeyh, Delice ve Sulakyurt ilçelerinin yüksek rakımlı bölgelerinde kapanan yollar iş makineleriyle temizlenerek yeniden ulaşıma açıldı. Aydınşeyh ve Dikmen köy yollarında mahsur kalan 2 ambulans da ekiplerin müdahalesiyle kurtarıldı. Ekipler, köylerdeki vatandaşların güvenli ulaşımını sağlamak için çalışmalarını sürdürüyor. Karla mücadele kapsamında 7 greyder, 8 kazıcı yükleyici, 4 kar küreme kamyonu ve 37 personel görev yapıyor. - KIRIKKALE

Kaynak: İHA

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