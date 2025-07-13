Kırıkkale\'de Kumar Baskını: 6 Kişi Yakalandı

Kırıkkale'de "Civciv Sevenler Derneği" adı altında faaliyet gösteren mekanda kumar oynatıldığı belirlenen baskında 6 kişi suçüstü yakalandı, Dernek Başkanı hakkında adli işlem başlatıldı. Kumar oynayan şahıslara ise toplamda 55 bin 482 lira para cezası kesildi.

Edinilen bilgiye göre, Yenidoğan Mahallesi Meyhoş Parkı çevresindeki içkili lokantaları denetleyen polis ekipleri, bir vatandaşın pasaj içerisindeki kavga ihbarı üzerine harekete geçti. Bir iş hanının üst katına çıkan ekipler, kapısı açık bir odada masa etrafında oturan 6 kişiyi tespit etti. Masada iskambil kağıtları, adisyon fişleri ve 5 bin 800 lira para ele geçirildi.

Adresteki kimlik kontrollerinde mekanın "Kırıkkale Civciv Sevenler Derneği" olarak faaliyet gösterdiği ve Dernek Başkanı'nın M.Ş. olduğu belirlendi. Nöbetçi Cumhuriyet Savcısının talimatıyla dernekte arama yapan ekipler, 660 adet iskambil kağıdı, çok sayıda adisyon fişi ve deftere el koydu.

Dernek Başkanı M.Ş. hakkında "Kumar Oynanması için Yer ve İmkan Sağlama" suçundan işlem başlatıldı. Masada bulunan S.Ö., İ.S., A.M.Ö., Ö.Y., S.Ü. ve D.Ç. isimli kişilere kişi başı 9 bin 247 lira olmak üzere toplam 55 bin 482 lira idari para cezası kesildi. - KIRIKKALE