Kırıkkale\'de Narkotik Operasyonu

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Kırıkkale'de düzenlenen narkotik operasyonunda, bin 81 adet sentetik ecza hapı ele geçirildi. Konuyla ilgili şüpheli şahıs gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Kırıkkale İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen çalışmalar çerçevesinde uyuşturucu madde ticaretine karşı operasyon gerçekleştirdi. Sokak satıcılarının tespiti ve yakalanmasına yönelik yapılan operasyonda, F.M.G. isimli şüphelinin üst ve ikamet aramasında bin 81 adet sentetik ecza hapı ele geçirildi. Olayla ilgili gözaltına alınan şüpheli, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. - KIRIKKALE