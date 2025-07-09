Kırıkkale\'de Ot Yangını Garaja Sıçradı

Kırıkkale'de çıkan ot yangını, kısa sürede büyüyerek bir garaj ile içerisindeki otomobile sıçradı. Yangında otomobil tamamen yanarken, garajda da büyük çapta hasar oluştu.

Edinilen bilgiye göre, Gündoğdu Mahallesi'nde kuru otların henüz bilinmeyen bir nedenle tutuşması sonucu yangın çıktı. Rüzgarın da etkisiyle büyüyen alevler, yakınlardaki bir garaj ile içerisindeki otomobile sıçradı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerince yangın kısa sürede söndürüldü. Yangında otomobil kullanılamaz hale gelirken, garajda da maddi zarar oluştu.

Yangına ilişkin inceleme başlatıldı. - KIRIKKALE