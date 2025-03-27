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Kırıkkale'de Siber Suç Operasyonu

Kırıkkale\'de Siber Suç Operasyonu

Kırıkkale'de 36 siber suç şüphelisi tespit edildi, 2'si yakalandı, 280 kişiye bilgilendirme yapıldı.

27.03.2025 18:42
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Kırıkkale'de siber suçlarla mücadele kapsamında 36 kişi tespit edilirken, aranan 2 şüpheli yakalanarak haklarında yasal işlem başlatıldı.

Kırıkkale İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, 20-26 Mart 2025 tarihleri arasında gerçekleştirdiği çalışmalarla dijital dünyadaki suçlara karşı etkin bir mücadele yürüttü. Siber suçlarla mücadele kapsamında yapılan çalışmalarda suça yönelik paylaşımlarda bulunduğu belirlenen 36 kullanıcı tespit edildi. 13 adet dijital materyal incelenirken, 4 nitelikli dolandırıcılık, 1 bilişim sistemini engelleme, bozma, verileri yok etme veya değiştirme ve 1 bilişim sistemine girme olayıyla ilgili işlem başlatıldı. Yürütülen operasyonlarda, hakkında "Bilişim Sistemleri, Banka veya Kredi Kurumlarının Araç Olarak Kullanılması Suretiyle Dolandırıcılık" suçundan arama kaydı bulunan E.G. ve İ.C.I. isimli 2 şüpheliye yönelik adli işlem başlatıldı.

Ayrıca, vatandaşların dijital okuryazarlığını artırmak amacıyla sürdürülen SİBERAY faaliyetleri kapsamında 280 kişiye bilgilendirme yapıldı. - KIRIKKALE

Kaynak: İHA

Siber Suçlarla Mücadele, Teknoloji, 3-sayfa, Hukuk, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Kırıkkale'de Siber Suç Operasyonu - Son Dakika

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