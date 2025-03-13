Kırıkkale'de Siber Suç Operasyonu: 4 Gözaltı

Kırıkkale'de siber suçlarla mücadele kapsamında yürütülen operasyonlarda 39 kullanıcı tespit edilirken, 4 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

Edinilen bilgiye göre, Kırıkkale İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, 6-12 Mart tarihleri arasında siber suçlarla mücadele çerçevesinde operasyon düzenledi. Yapılan incelemelerde suça yönelik paylaşımlarda bulunan 39 kullanıcı tespit edilirken, 21 dijital materyal detaylı olarak incelendi. Operasyonlar çerçevesinde 4 nitelikli dolandırıcılık, 1 bilişim sistemini engelleme, bozma, verileri yok etme veya değiştirme, 1 bilişim sistemine girme suçlarından yasal işlemler gerçekleştirildi.

Siber suçlarla mücadele çalışmaları kapsamında 4 şüpheli şahıs hakkında gerekli adli işlem başlatıldı. Ayrıca, "Bilişim Sistemleri, Banka veya Kredi Kurumlarının Araç Olarak Kullanılması Suretiyle Dolandırıcılık" suçundan aranan H.K., İ.C.I. ve H.B.C. gözaltına alındı.

Öte yandan, SİBERAY faaliyetleri çerçevesinde 300 vatandaş siber suçlara karşı bilgilendirildi. - KIRIKKALE