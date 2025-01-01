Kırıkkale\'de Tarihi Eser Operasyonu

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Kırıkkale'de jandarma ekiplerince yapılan tarihi eser operasyonunda Bizans dönemine ait olduğu değerlendirilen 80 adet sikke ve 5 adet obje ele geçirildi. Operasyonda, 19 yaşındaki şüpheli gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, tarihi eser kaçakçılığıyla mücadele kapsamında operasyon düzenledi. Bağlarbaşı Mahallesi'nde gerçekleştirilen operasyonda 19 yaşındaki B.Ç.'nin üzerinde Bizans dönemine ait olduğu değerlendirilen 80 adet sikke ve 5 tarihi obje ele geçirildi. Yapılan açıklamada, ele geçirilen eserlerin tarihi değerinin belirlenmesi için uzman incelemelerinin sürdüğünü belirtti. Kaçakçılık girişimiyle ilgili adli soruşturma başlatıldığı ifade edildi. - KIRIKKALE