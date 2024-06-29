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Kırıkkale'de tek katlı ev alevlere teslim oldu

KIRIKKALE - Kırıkkale'de tek katlı müstakil bir evde çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Edinilen bilgiye göre, Çalılöz Mahallesi 839. Sokak'ta bulunan Sadık Yücel'e ait tek katlı müstakil bir evde yangın çıktı. Vatandaşların 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yaptığı ihbarla olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Yangın, itfaiye ekiplerinin erken müdahalesiyle kontrol altına alındı. Soğutma çalışmalarının ardından ekipler, yangının çıkış sebebiyle ilgili inceleme başlattı. Yangın sırasında evde kimsenin olmadığı öğrenildi. Çıkan yangında maddi hasar oluştu.