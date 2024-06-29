Kırıkkale\'de Tek Katlı Evde Çıkan Yangın Söndürüldü

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Kırıkkale'de tek katlı müstakil bir evde çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Edinilen bilgiye göre, Çalılöz Mahallesi 839. Sokak'ta bulunan Sadık Yücel'e ait tek katlı müstakil evde yangın çıktı. Vatandaşların 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yaptığı ihbar üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Yangın, itfaiye ekiplerinin erken müdahalesiyle kontrol altına alındı. Soğutma çalışmalarının ardından ekipler, yangının çıkış sebebiyle ilgili inceleme başlattı. Yangın sırasında evde kimsenin olmadığı öğrenilirken, yangında maddi hasar oluştu. - KIRIKKALE