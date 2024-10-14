Kırıkkale'de Tekstil Atölyesinde Yangın Yeniden Alevlendi

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Tekstil atölyesinde kontrol altına alınan yangın yeniden alevlendi

KIRIKKALE - Kırıkkale'de gece saatlerinde tekstil atölyesinde çıkan ve ekipler tarafından kontrol altına alınan yangın, kumaşların tutuşmasıyla yeniden alevlendi.

Edinilen bilgiye göre, Yeni Mahalle'de bulunan Mermerciler Sitesi'ndeki bir tekstil atölyesinde dün gece saatlerinde çıkan yangın, ekipler tarafından kontrol altına alındı. Atölyedeki kumaşların sabah saatlerinde tutuşması neticesinde yangın yeniden alevlendi. Kırıkkale Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri, yangını söndürmek için çalışma başlattı. Yangın sırasında atölyesinde büyük maddi hasar meydana geldi. Yangının çıkış sebebi henüz netlik kazanmazken, atölyedeki soğutma çalışmaları devam ediyor.