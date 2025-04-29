Kırıkkale'de Uyuşturucu Operasyonu

Kırıkkale'de polis ekiplerince sokak satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonda çeşitli miktarlarda uyuşturucu madde ele geçirilirken, 13 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, 22-28 Nisan 2025 tarihleri arasında Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde sokak satıcılarının deşifre edilmesine yönelik çalışmalar gerçekleştirdi. Yapılan operasyonlarda 40 adet sentetik ecza, 13,48 gram sentetik kannabinoid ve 3,61 gram metamfetamin maddesi ele geçirildi.

Çalışmalar kapsamında 13 şüpheli şahıs hakkında adli işlem başlatıldı. - KIRIKKALE