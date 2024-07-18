Kırıkkale'de Uyuşturucu Operasyonu: 3 Şüpheli Gözaltına Alındı - Son Dakika
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Kırıkkale'de Uyuşturucu Operasyonu: 3 Şüpheli Gözaltına Alındı

Kırıkkale'de jandarma ekipleri tarafından düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli gözaltına alındı. Keskin ilçesinde yapılan aramalarda 7 kök kenevir ele geçirilirken, merkez ilçede durdurulan bir şahsın üzerinde 161 adet sentetik hap bulundu. Yahşihan ilçesinde ise bir araçta yolcu olarak bulunan bir şahsın üzerinde 1 gram eroin ele geçirildi. Gözaltına alınan şüphelilerden biri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

18.07.2024 19:46
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Kırıkkale'de jandarma ekiplerince düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli gözaltına alındı.

Kırıkkale Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, uyuşturucu madde ticareti yapan ve kullanan şahıslara yönelik operasyonlar sürüyor. Edinilen bilgilere göre, Keskin ilçesine bağlı İnziloğlu köyünde A.Ü. (68) isimli şahsın evinde ve bahçesinde yapılan aramalarda, 7 kök kenevir ele geçirildi. Merkez ilçede yapılan yol kontrol noktasında durdurulan Z.G. (23) isimli şahsın üzerinde ise 161 adet sentetik hap bulundu.

Ayrıca, Yahşihan ilçesinde denetimlerini sürdüren ekipler, şüpheli bir araçta yolcu olarak bulunan M.K.'nın (31) üzerinde 1 gram eroin ele geçirdi. Cumhuriyet Savcısının talimatıyla gözaltına alınan şüphelilerden Z.G., adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Karakolda ifadeleri alınan diğer şahıslar da serbest kaldı. - KIRIKKALE

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Kırıkkale'de Uyuşturucu Operasyonu: 3 Şüpheli Gözaltına Alındı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Kırıkkale'de Uyuşturucu Operasyonu: 3 Şüpheli Gözaltına Alındı - Son Dakika
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