Kırıkkale\'de Yasadışı Silah Operasyonu

Kırıkkale'de yasa dışı silahlanma ile mücadele kapsamında bir şahsın evine operasyon düzenleyen polis, bir adet tüfek ele geçirdi. Olayda gözaltına alınan şahıs hakkında da adli işlem başlatıldı.

Kırıkkale Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube ekipleri tarafından Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, yasadışı silahlanmanın önlenmesine yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında R.Y. isimli şahsın evinde arama yapıldı. Aramada 1 adet tüfek ele geçirildi. Şüpheli hakkında adli işlem başlatıldığı öğrenildi. Operasyonun, yasa dışı silahlanma ile mücadele kapsamında gerçekleştirildiği bildirildi. - KIRIKKALE