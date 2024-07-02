Kırsalda nöbet geçiren hastanın imdadına ambulans helikopter yetişti
Tokat'ta epilepsi nöbeti geçiren 52 yaşındaki adam araziye inen ambulans helikopter ile hastaneye kaldırıldı
TOKAT - Tokat'ta epilepsi nöbeti geçiren 52 yaşındaki adam araziye inen ambulans helikopter ile hastaneye kaldırıldı
Tokat'ın Başçiftlik ilçesi Erikçayırı mevkiinde 52 yaşındaki adam epilepsi nöbeti geçirdi. Durum 112 acil sağlık ekiplerine haber verildi. Tokat İl Ambulans Servisi Başhekimliği Komuta Kontrol Merkezince bölgeye ambulans helikopter sevk edildi. Arazi şartları nedeniyle bir süre yürüyen sağlık ekipleri hasta vatandaşın ilk müdahalesini olay yerinde gerçekleştirdi. İlk müdahale sonrası hasta, ambulans helikoptere konularak Tokat Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
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