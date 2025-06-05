Kızıltepe\'de 350 Dönüm Buğday Yandı

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde yangın sonucu yaklaşık 350 dönüm biçilmemiş buğday yandı.

Edinilen bilgilere göre, dün akşam saatlerinde ilçenin merkez Mezopotamya Mahallesi'nde yaklaşık 350 dönüm biçilmemiş buğday tarlasında yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Rüzgarın etkisiyle geniş alana yayılan yangın, vatandaşların da desteğiyle kontrol altına alınarak söndürüldü. - MARDİN