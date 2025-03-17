Mardin'in Kızıltepe ilçesinde müstakil evde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Edinilen bilgiye göre, İpekyolu Caddesi Bahçelievler Mahallesi'nde müstakil evde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerince söndürülen yangında evde maddi hasar oluştu. - MARDİN
Son Dakika › 3.Sayfa › Kızıltepe'de Ev Yangını - Son Dakika
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