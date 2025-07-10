Kızıltepe\'de Mobilya Deposunda Yangın

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde bir iş yerinin bodrum katındaki mobilya deposunda çıkan yangın paniğe neden oldu.

Yangın, Yeni Mahallesi 542. Sokak'taki bir iş yerinin bodrum katında çıktı. Depodan yükselen dumanları fark eden çevre sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Henüz belirlenemeyen bir nedenle çıkan yangın, ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangının başka yerlere sıçramaması muhtemel bir faciayı önledi.

Olayda dumandan etkilenen ya da yaralanan olmazken, iş yerinin deposunda bulunan mobilyalarda hasar oluştu.

Yangının çıkış nedeni ile ilgili inceleme başlatıldı. - MARDİN