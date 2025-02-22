Mardin'in Kızıltepe ilçesinde bir binanın terasında yangın çıktı. Bina sakinleri tahliye edilirken, yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.
Edinilen bilgilere göre, İpek Mahallesi'nde bulunan bir binanın terasında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Bina sakinleri tahliye edilirken, yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle büyümeden söndürüldü. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor. - MARDİN
Son Dakika › 3.Sayfa › Kızıltepe'de Teras Yangını - Son Dakika
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