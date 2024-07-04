Kızına şiddet uyguladığı iddiasıyla Deniz Akkaya hakkında 4 yıl 6 aya kadar hapis istemi - Son Dakika
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Kızına şiddet uyguladığı iddiasıyla Deniz Akkaya hakkında 4 yıl 6 aya kadar hapis istemi

Kızına şiddet uyguladığı iddiasıyla Deniz Akkaya hakkında 4 yıl 6 aya kadar hapis istemi

Eski manken Deniz Akkaya hakkında kızına şiddet uyguladığı iddiasıyla başlatılan soruşturma tamamlandı. Düzenlenen iddianamede, Akkaya hakkında altsoya karşı silahla kasten yaralama suçundan 1 yıl 6 aydan 4 yıl 6 aya kadar hapsi istenirken, savcılık kızına fırlattığı termosu silah saydı.

04.07.2024 15:05
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Geçtiğimiz mayıs ayında Deniz Akkaya'nın 16 yaşındaki kızı A.Ö.'ye şiddet uyguladığı iddiası ortaya atılmıştı. İddialar sonrasında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma başlatıldı. Deniz Akkaya hakkında başlatılan soruşturma tamamlandı.

KIZI ŞİKAYETİNDEN VAZGEÇTİ

Düzenlenen iddianamede, Deniz Akkaya'nın kızı A.Ö.'ye karşı, 'Altsoya karşı silahla kasten yaralama' suçundan 1 yıl 6 aydan 4 yıl 6 aya kadar hapsi talep edildi. İddianamede, Akkaya'nın kızı A.Ö.'nün şikayetinden vazgeçtiği aktarıldı. Dosyanın kamu davasına dönüşmesinden dolayı Akkaya hakkında iddianame düzenlediği ve İstanbul Asliye Ceza Mahkemesi'ne gönderildiği belirtildi. İddianame kabul edilirse Deniz Akkaya'nın önümüzdeki günlerde hakim karşısına çıkması bekleniyor.

DENİZ AKKAYA VE KIZI ARASINDA NE OLMUŞTU?

Deniz Akkaya, mayıs ayında evde tartıştığı kızı tarafından balkona kilitlendiği için polis çağırmıştı. Akkaya, karakolluk olduğu kızını "Burnu sürtsün" diyerek devlet korumasına verdiğini açıklamıştı. Bu süreçte yaşanan her şeyi X hesabından paylaşan Akkaya, kızının odasında ikinci bir cep telefonu bulduğunu söyleyerek sitem etmişti. Peş peşe paylaşımlar yapan Akkaya, eski eşini de hedef alarak kızıyla zaman geçirmediğini ve ihtiyaçlarını karşılamadığını ileri sürmüştü. Ünlü isim, geçtiğimiz günlerde de kendi izniyle devlet korumasındaki kızını baba Efe Önbilgin'in yanına göndermişti. Bir süredir paylaşımlarına hız kesmeden devam eden Akkaya son olarak kızıyla mesajlarını ifşa etmişti. Mesajda Akkaya'nın kızını zorla spora göndermeye çalışarak küfrettiği görülmüştü.

Kızına şiddet uyguladığı iddiasıyla yargılanan Deniz Akkaya hakkında 4 yıl 6 aya kadar hapis istemi
Kızına şiddet uyguladığı iddiasıyla yargılanan Deniz Akkaya hakkında 4 yıl 6 aya kadar hapis istemi
Kaynak: DHA

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Son Dakika 3.Sayfa Kızına şiddet uyguladığı iddiasıyla Deniz Akkaya hakkında 4 yıl 6 aya kadar hapis istemi - Son Dakika

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    Yorumlar (2)

  • Sümbül Dağı: Suriye’de neler oluyor neler tek haber yok hayırdır ne ayak 7 1 Yanıtla
  • Muammer Gökçetin: Kendi öz kızını bu kadar rencide edersen az bile. 4 0 Yanıtla

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SON DAKİKA: Kızına şiddet uyguladığı iddiasıyla Deniz Akkaya hakkında 4 yıl 6 aya kadar hapis istemi - Son Dakika
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