Kocasını sorguda sevgilisinin öldürdüğünü itiraf etti - Son Dakika
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Kocasını sorguda sevgilisinin öldürdüğünü itiraf etti

Afyonkarahisar'da kayıp ihbarı üzerine boş arazide ölü bulunan bir adamın karısı ve sevgilisi gözaltına alındı. Karısı, sevgilisinin kocasını öldürdüğünü itiraf ederken, sevgilisi ise cinayeti doğrulayarak silahı attığını söyledi.

29.06.2024 16:47
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Kaybolan kocasını sorguda sevgilisinin öldürdüğünü itiraf etti

AFYONKARAHİSAR - Afyonkarahisar'da karısının hakkında kayıp ihbarında bulunduğu 24 yaşındaki kocası boş arazide park halinde bulunan otomobilinin içerisinde kafasından vurulmuş halde bulundu. Olay sonrası ölen şahsın 5 yıllık karısı ve sevgilisi olduğu iddia edilen şahıs gözaltına alındı.

Olay, Dinar ilçe merkezinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, B.Z.Ç. 5 yıllık kocası H.Ç.'nin gece geç saatlerde evden çıktığını ve bir daha geri dönmediğini söyleyerek polise başvurdu. Şahsı aramam çalışması başlatan ekipler H.Ç.'nin aracının TOKİ 2. etap konutlarının arkasında boş arazide park halinde olduğunu belirledi. Ardından aracın başına giden ekipler otomobilin kapısının açtıklarında H.Ç.'nin şoför koltuğun da hareketsiz yattığını belirledi. Ardından bölgeye gelen sağlık ekipleri H.Ç.'nin kafasından tek kurşun ile vurulduğunu tespit etti.

Karısı cinayeti itiraf etti

Soruşturmayı derinleştiren ekipler kocası hakkında kayıp ihbarında bulunan karısı B.Z.Ç.'yi gözaltına aldı. Şahsın telefonunu inceleyen ekipler B.Z.Ç. ile aralarında gönül ilişkisi bulunduğu belirlenen İ.Ö.'yü gözaltına aldı. B.Z.Ç.i ifadesinde kocasını İ.Ö.'nün öldürdüğünü itiraf ederken, İ.Ö., ise cinayeti doğrulayarak olayda kullandığı silahı ise kaçış istikametinde bir araziye attığını beyan etti. Gözaltına alınan şahısların emniyetteki işlemleri devam ederken, gün içerisinde adliyeye sevk edilmeleri bekleniyor.

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Kocasını sorguda sevgilisinin öldürdüğünü itiraf etti - Son Dakika

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