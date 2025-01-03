Konteyner Tesisinde Yangın Büyümeden Söndürüldü

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Konteyner üretim tesisindeki yangın

TEKİRDAĞ - Tekirdağ Çerkezköy'de bir konteyner üretim tesisinde başlayan yangında, çalışanların hızlı müdahalesi faciayı önledi.

Veliköy Mahallesi Vatan Caddesi üzerinde faaliyet gösteren bir konteyner üretim tesisinde sabah saatlerinde yangın çıktı. İddiaya göre, tesis içerisindeki konteynerlerden dumanların yükseldiğini gören işletme çalışanları hemen itfaiyeye haber verdi. Bu sırada çalışanlar vinç yardımıyla konteynerleri tesisin dışındaki boş bir alana taşıyarak yangının büyümesini engelledi.

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını kısa sürede kontrol altına alarak söndürdü. Jandarma ekipleri geniş güvenlik önlemleri alırken, yangında etkilenen kimse olmadı. Yangının çıkış nedeniyle ilgili inceleme başlatıldığı öğrenildi.