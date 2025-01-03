Kontrolden Çıkan Araç Aydınlatma Direklerini Devirdi - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Kontrolden Çıkan Araç Aydınlatma Direklerini Devirdi

Geniş Video İzle

Tekirdağ'da bir otomobil, kontrollünü kaybederek refüjdeki direkleri devirdi. Kaza anı kamerada.

03.01.2025 19:31
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kontrolden çıkan otomobil refüjdeki aydınlatma direklerini devirdi... Kaza anı kamerada

TEKİRDAĞ - Tekirdağ'ın Muratlı ilçesinde kontrolden çıkan otomobil refüjdeki aydınlatma direklerini devirdi. Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, dün gece saat 23.30 sıralarında Mustafa Kemal Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, F.D. idaresindeki 59 AKU 039 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybederek yoldan çıkması sonucu refüjde bulunan aydınlatma direklerini çarparak devirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye, emniyet ve Tredaş ekipleri sevk edildi. Sürücü F.D. sağlık ekiplerinin tedavi teklifini reddederken, araçta maddi hasar meydana geldi. Kazaya ilişkin inceleme başlatıldı. Kaza anları ve sonrası ise bir işyerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Kaynak: İHA

Trafik Kazaları, Yerel Haberler, Tekirdağ, Otomobil, Olaylar, Muratlı, 3-sayfa, Yaşam, Kaza, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Kontrolden Çıkan Araç Aydınlatma Direklerini Devirdi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

20:52 Zonguldak’ta 14 yaşındaki çocuk doğum yaptı: Bakanlıktan jet açıklama Zonguldak'ta 14 yaşındaki çocuk doğum yaptı: Bakanlıktan jet açıklama
20:25 Özgür Özel’den ’İmralı’ açıklaması: Ne tıkayan ne bozan oluruz ama... Özgür Özel'den 'İmralı' açıklaması: Ne tıkayan ne bozan oluruz ama...
20:15 Almanya’daki havalimanlarında tüm sistem çöktü İşlemlerin hepsi manuel yapılıyor Almanya'daki havalimanlarında tüm sistem çöktü! İşlemlerin hepsi manuel yapılıyor
19:45 Aracın içinde başından vurulmuş halde bulunmuştu: Genç kadının katili en yakını çıktı Aracın içinde başından vurulmuş halde bulunmuştu: Genç kadının katili en yakını çıktı
18:41 İstanbul’da gizemli koku: Öğle saatlerinde başladı hala devam ediyor İstanbul'da gizemli koku: Öğle saatlerinde başladı hala devam ediyor
07:54 Şahin Kendirci’den takipçisinin yorumuna olay yanıt Şahin Kendirci'den takipçisinin yorumuna olay yanıt
07:46 Icardi’den Wanda’yı çıldırtan karar Icardi'den Wanda'yı çıldırtan karar
07:28 Manchester United Altay Bayındır’ın biletini kesti Manchester United Altay Bayındır'ın biletini kesti
07:12 Husiler, İsrail’in kalbini bir kez daha vurdu Husiler, İsrail'in kalbini bir kez daha vurdu
07:10 Ferdi Kadıoğlu bıçak altına yattı Ferdi Kadıoğlu bıçak altına yattı
06:59 Ferdi Tayfur’un hayranları hastaneye koştu Bir isim ise herkesin dikkatini çekti Ferdi Tayfur'un hayranları hastaneye koştu! Bir isim ise herkesin dikkatini çekti
06:50 Trump’ın yemin töreni öncesi Meksika’dan binlerce göçmen daha yollara düştü Trump'ın yemin töreni öncesi Meksika'dan binlerce göçmen daha yollara düştü
05:46 Venezuela’dan muhalif lideri getirene 100 bin TL ödül Venezuela'dan muhalif lideri getirene 100 bin TL ödül
03:13 Bursa’da başından vurulmuş halde bir kadın bulundu Bursa'da başından vurulmuş halde bir kadın bulundu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 3.01.2025 21:11:09. #1.11#
SON DAKİKA: Kontrolden Çıkan Araç Aydınlatma Direklerini Devirdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.