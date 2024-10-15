Kontrolden Çıkan Araç Duvarı Yıktı - Son Dakika
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Kontrolden Çıkan Araç Duvarı Yıktı

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Çorum'da kontrolden çıkan araç, bahçe duvarını yıkarak yaralanmalara neden oldu.

15.10.2024 13:59
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Kontrolden çıkan araç bahçe duvarını yıkıp içeri girdi

ÇORUM - Çorum'un Sungurlu ilçesinde, kontrolden çıkan bir aracın yol kenarındaki binanın bahçe duvarını yıkması sonucu meydana gelen kazada bir kişi yaralandı.

Kaza, Sungurlu'nun Bahçelievler Mahallesi Mimar Sinan Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, M.M.S. yönetimindeki 19 AFH 542 plakalı hafif ticari araç, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle atıl durumda bulunan bir binanın bahçe duvarını yıktı. Çarpmanın etkisiyle yaralanan sürücü, olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapıldıktan sonra Sungurlu Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.

Kazanın ardından olay yerine intikal eden polis ekipleri, kaza ile ilgili inceleme başlattı.

Kaynak: İHA

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