Kontrolden Çıkan Araç İşyeriyle Çarpıştı - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Kontrolden Çıkan Araç İşyeriyle Çarpıştı

Geniş Video İzle

Tekirdağ'da kontrolden çıkan otomobil, dört araca çarparak tuhafiye dükkanına daldı. Olası facia önlendi.

09.01.2025 12:37
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Saniyelerle kurtuluş: Kontrolden çıkan otomobil iş yerine daldı

TEKİRDAĞ - Tekirdağ'da Çerkezköy'de kontrolden çıkan bir otomobil panelvan ve hafif ticari araca çarpmasının ardından cadde üstünde bulunan tuhafiye dükkanına daldı. Toplam dört aracın karıştığı kaza güvenlik kameralarına saniye saniye yansırken, otomobilin saniyeler öncesinde işyeri önünden geçen vatandaşlara ve işyeri önünde bulunan müşterilere çarpmaması ise olası faciayı önledi.

Akşam saatlerinde Çerkezköy Gazi Osman Paşa Mahallesi Fatih Caddesi üzerinde meydana gelen kazada G.D idaresindeki 34 HKU 120 plakalı otomobil Konca Sokak'tan çıktığı esnada kontrolden çıkarak Fatih Caddesi'nde seyir halinde ilerleyen 16 AF 703 plakalı panelvana ardından da park halindeki 34 GTV 642 plakalı hafif ticari araca çarparak cadde üzerinde bulunan bir tuhafiye dükkanına daldı.

Çarpmanın etkisiyle 16 AF 703 plakalı panelvan araç park halindeki başka bir otomobile çarparken, park halindeki 34 GTV 642 plakalı araç ise çarpmanın etkisiyle ters döndü. Toplam dört aracın karıştığı kaza güvenlik kameralarına saniye saniye yansırken, otomobilin saniyeler öncesinde işyeri önünden geçen vatandaşlara ve işyeri önünde bulunan müşterilere çarpmaması ise olası faciayı önledi.

Kaynak: İHA

Trafik Kazaları, Yerel Haberler, Tekirdağ, Otomobil, Güvenlik, Olaylar, 3-sayfa, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Kontrolden Çıkan Araç İşyeriyle Çarpıştı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

01:31 ABD’de yangınların bilançosu artıyor: Can kaybı sayısı tespit edilemedi ABD'de yangınların bilançosu artıyor: Can kaybı sayısı tespit edilemedi
23:38 Ünlü iş insanının villasında milyon dolarlık soyguna imza atan hırsızlar tutuklandı Ünlü iş insanının villasında milyon dolarlık soyguna imza atan hırsızlar tutuklandı
22:27 Üç lider çatı parti için anlaştı: Süreç yarın başlıyor Üç lider çatı parti için anlaştı: Süreç yarın başlıyor
22:01 Yangında evini kaybeden ünlüler Los Angeles yönetimine isyan etti: İklim krizi değil cahil aptal Yangında evini kaybeden ünlüler Los Angeles yönetimine isyan etti: İklim krizi değil cahil aptal
21:44 Yerine kayyum atanan Ahmet Türk’ün görevine iade edilmesi gündemde Yerine kayyum atanan Ahmet Türk'ün görevine iade edilmesi gündemde
09:17 Memurların yemek bedelleri beli oldu Memurların yemek bedelleri beli oldu
09:08 Dünya futbol efsanesi de Fatih Terim ile çalışacak Dünya futbol efsanesi de Fatih Terim ile çalışacak
08:58 Cumhurbaşkanı Erdoğan, MHP lideri Bahçeli ile görüşecek Cumhurbaşkanı Erdoğan, MHP lideri Bahçeli ile görüşecek
08:54 Bunu da gördük Kirasını alamayan ev sahibi kiracısını soydu Bunu da gördük! Kirasını alamayan ev sahibi kiracısını soydu
08:47 TSK teyakkuzda: Suriye’ye harekat artık an meselesi TSK teyakkuzda: Suriye'ye harekat artık an meselesi
08:46 Meksika lideri Sheinbaum, Trump’la dalga geçti Meksika lideri Sheinbaum, Trump'la dalga geçti
08:42 Ne diyeceğini bilemedi Ali Koç’u terleten soru Ne diyeceğini bilemedi! Ali Koç'u terleten soru
08:04 Gelecek, Saadet ve DEVA partileri “Yeni Yol“ ismi altında birleşiyor Gelecek, Saadet ve DEVA partileri "Yeni Yol" ismi altında birleşiyor
07:53 Japonya’da iniş yapan yolcu uçağının lastiği patladı Japonya'da iniş yapan yolcu uçağının lastiği patladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 10.01.2025 06:53:20. #1.11#
SON DAKİKA: Kontrolden Çıkan Araç İşyeriyle Çarpıştı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.