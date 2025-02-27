Köpeğe Çarpmamak İçin Ani Manevra, 3 Yaralı

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Köpeğe çarpmamak için ani manevra yaptı, takla atan otomobildeki 3 kişi yaralandı

ÇORUM - Çorum'un Alaca ilçesinde köpeğe çarpmamak için sürücüsünün ani manevra yaptığı otomobil takla attı. Kazada 3 kişi yaralandı.

Kaza, Alaca ilçesi Yozgat-Alaca karayolu Yenice köyü mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Alaca istikametinde seyir halinde olan 34 CKS 299 plakalı Volvo marka otomobilin sürücüsü T.D., yola çıkan köpeğe çarpmamak için ani manevra yaptı. Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil takla attı. Kazada sürücü ile G.Ö. ve M.B. yaralandı. Kazayı gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından yaralılar Alaca Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Araç çekici yardımı ile yoldan kaldırıldırılırken, jandarma ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.