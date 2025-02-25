Köpek saldırısı: Sahibi tutuklandı

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Ümraniye'de zincirinden kurtularak okul bahçesine giren, 5 öğrenci ile 1 öğretmeni ısırarak yaralanmasına neden olan köpeğin sahibi A.K. tutuklandı. Şüpheli ifadesinde, "Köpeğimin özelliği kalabalıkta hırçınlaşmasıdır. Çocuklar şirin bulup etrafını çevreleyip sevmek istediğinde kendisini tehlikede hissetmiş olma dürtüsü ile saldırmış olabileceğini düşünüyorum. Olay için üzgünüm" dedi.

Ümraniye'de geçtiğimiz gün bir ortaokulda meydana gelen olayda, zincirinden kurtulan köpeğin ısırması sonucunda 5 öğrenci ve 1 öğretmen yaralanmıştı. Olayın ardından köpeğin sahibi A.K. gözaltına alındı.

"Olay için üzgünüm"

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen A.K., savcılıktaki ifadesinde, "Japon akita cinsi köpeği evin bahçesinde yaptırdığım çit ile çevrili demir zincire bağlı halde tutuyordum. Ayrıca bahçemizin de 1 buçuk metre yükseklikte duvarı vardır. Köpek 2 buçuk yaşında ve doğduğundan beri bizdedir. Bakımını ben üstlenirim. Saldırgan bir cins değildir. Daha öncesinde de 1 kez çitinden aşıp bir ısırma eylemi olmuştu. Çitini yükseltip bağını kuvvetlendirdim. Köpeğimin özelliği kalabalıkta hırçınlaşmasıdır. Çoban köpeğidir. Çocuklar şirin bulup etrafını çevreleyip sevmek istediğinde kendisini tehlikede hissetmiş olma dürtüsü ile saldırmış olabileceğini düşünüyorum. Olay için üzgünüm. Köpeğin barınakta kalmasını kalıcı olarak sağlayacağım" dedi.

Savcılıktaki ifade işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli A.K., "taksirle birden fazla kişinin yaralanmasına neden olma" suçundan tutuklandı. - İSTANBUL