Danimarka'nın başkenti Kopenhag'ta kontrolden çıkan aracın kalabalığın arasına dalması sonucu 5 kişi yaralandı.
Danimarka'nın başkenti Kopenhag'ta kontrolden çıkan araç kalabalığın arasında daldı. Yetkililer, olayda 5 kişinin yaralandığını bildirdi. Polis, kazanın yaşlı bir sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu meydana geldiğini açıkladı. - KOPENHAG
Son Dakika › 3.Sayfa › Kopenhag'da Kontrolden Çıkan Araç Kalabalığa Daldı - Son Dakika
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