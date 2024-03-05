Küçükçekmece'de düğün konvoyunda drift atan sürücüye 57 bin lira ceza kesildi

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Küçükçekmece'de düğün konvoyunda drift atan sürücüye 57 bin lira ceza kesilirken sürücünün ehliyeti 5 yıl içinde 2. kez ihlal etmesi nedeniyle iptal edildi.

Küçükçekmece Turgut Özal Bulvarı üzerinde düğün konvoyunda drift atan sürücüye yönelik polis ekipleri çalışma başlattı çalışmalar çerçevesinde, 34 VOR 03 plakalı araç sürücüsü T.T. isimli şahıs polis ekiplerince tespit edilerek gözaltına alındı. Emniyete getirilen sürücü hakkında, Sürücü T.T'ye 2918 sayılı KTK'nın 67/1-D ( "drift yapmak", suçundan 32 bin 233 TL, "tescilli aracı plakasız kullanmak" suçundan 10 bin 917 TL, "abart egzoz" suçundan 6 bin 439 TL, "cam filmi" suçundan bin 506 TL, "sürücü belgesini yanında bulundurmamak" suçundan bin 506 TL, "araç üzerinde yapılan teknik değişikliği ruhsata işletmemek" suçundan 690 TL, "kamunun huzurunu bozacak şekilde saygısızca araç kullanmak" suçundan 690 TL, "yönetmelikte belirtilen diğer hususlara uymamak" suçundan 690 TL, "yönetmelikte belirtilen esaslara aykırı plaka takmak" suçundan 2 bin 647 TL olmak üzere toplamda 57 bin 318 TL trafik idari para cezası uygulandı. Şahsın sürücü belgesi, "drift" suçundan 5 yıl içinde 2. kez ihlal etmesi nedeniyle daimi olarak iptal edildi. Ayrıca sürücü T.T., hakkında "trafik güvenliğini tehlikeye sokmak" suçundan adli işlem başlatıldı. - İSTANBUL