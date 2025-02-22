Küçükçekmece\'de Mobilya Atölyesinde Yangın

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Küçükçekmece'de mobilya atölyesinde başlayan ve bitişik 2 binaya sıçrayan yangın 4 saatlik müdahale sonucunda tamamen söndürüldü.

Yangın, 00.30 sıralarında Küçükçekmece Kartaltepe Mahallesi Hisar Sokak'ta bulunan bir mobilya atölyesinde başlamış, bitişiğindeki gıda imalathanesi ve düğün salonuna da sıçramıştı. Mahsur kalan 6 kişinin de kurtulduğu yangın yaklaşık 4 saatlik müdahale sonucunda tamamen söndürüldü.

Soğutma çalışmalarını tamamlayan itfaiye ekipleri olay yerinden ayrılırken, yetkililer yangınla ilgili inceleme başlattı. - İSTANBUL